UPI Payment Rules: आप के UPI से अब बच्चे और बुजुर्ग भी कर सकते हैं पेमेंट, जानें आपको क्या होगा करना?

UPI Payment Rules: आज के समय में पेमेंट के लिए सबसे लोकप्रिय यूपीआई यानी एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस हर कोई इस्तेमाल करता है। इसकी खास बात है कि यहतुरंत भुगतान को संभव बनाती है। हालांकि, यूपीआई वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका खाता इससे जुड़ा हो लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो गया है। जी हां, अब, बच्चे, बुज़ुर्ग और स्टाफ़ मेंबर आपकी UPI ID का इस्तेमाल करके पेमेंट कर पाएँगे, जिससे उन्हें छोटे-मोटे खर्चों के लिए आप पर निर्भर रहने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।

ऐसा इसलिए है क्योंकि NPCI BHIM सर्विसेज़ लिमिटेड (NBSL) ने BHIM पेमेंट्स ऐप पर UPI सर्किल फुल डेलीगेशन फीचर लॉन्च करने की घोषणा की थी।

इससे प्राइमरी यूज़र अपने भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स को अपनी ओर से ₹15,000 तक के UPI पेमेंट करने के लिए ऑथराइज़ कर सकते हैं। यह कदम उन सीनियर सिटिज़न्स के लिए गेम-चेंजर हो सकता है जिनके अपने बैंक अकाउंट हैं लेकिन वे अक्सर डिजिटल पेमेंट करने में झिझकते हैं। यह उन युवा लोगों के लिए भी एक बड़ा गेम-चेंजर होगा जो अपने रोज़ाना के या पढ़ाई के खर्चों को सुरक्षित, पेरेंट-कंट्रोल्ड एक्सेस के साथ मैनेज कर सकते हैं। इससे शेयर्ड और घरेलू फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो जाता है, जिससे पूरी ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल पक्का होता है।

UPI सर्किल BHIM पर कैसे काम करता है?

UPI सर्किल फुल डेलीगेशन के साथ, एक प्राइमरी यूज़र दूसरे यूज़र को सीधे प्राइमरी यूज़र के अकाउंट से UPI पेमेंट शुरू करने और पूरा करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। प्राइमरी यूज़र Rs 15,000 तक की मंथली खर्च लिमिट सेट कर सकता है और 5 साल तक का एक्सपायरी पीरियड चुन सकता है।

BHIM ऐप का यह फ़ीचर परिवार, डिपेंडेंट या छोटे बिज़नेस स्टाफ़ के बीच रोज़ाना के डिजिटल पेमेंट को आसान बनाता है, और सभी ट्रांज़ैक्शन की क्लियर विज़िबिलिटी देता है। फुल डेलीगेशन वाला UPI सर्किल भरोसेमंद यूज़र्स को उनके बैंक-लिंक्ड UPI ID या बैंक अकाउंट की ज़रूरत के बिना सुरक्षित डिजिटल पेमेंट करने की इजाज़त देकर फ़ाइनेंशियल एम्पावरमेंट को बढ़ाता है।

UPI Circle के फुल डेलीगेशन वाले फीचर्स

सीनियर सिटिजन के लिए सपोर्ट: सीनियर सिटिजन छोटे ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट के लिए परिवार का कोई सदस्य मैनुअली ऑथराइज करवा सकते हैं। वे अक्सर डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने में झिझकते हैं, और इससे उन्हें भरोसेमंद लेवल की सिक्योरिटी पाने में मदद मिलेगी।

यंग एडल्ट्स को मजबूत बनाना: पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल्ड, डेलीगेटेड एक्सेस के ज़रिए, मंथली लिमिट सेट करके, सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना, अपने रोज़ाना या पढ़ाई के खर्चों को मैनेज करने की इजाज़त दे सकते हैं।

छोटे बिजनेस के लिए डेलीगेशन सिक्योरिटी: बिजनेस ओनर अपने स्टाफ को फ्यूल और टोल जैसे ऑपरेशनल खर्चों का पेमेंट करने की इजाज़त दे सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्की होती है और कैश संभालने की ज़रूरत खत्म हो जाती है।

डिजिटली कम एक्सपीरियंस्ड यूज़र्स को सपोर्ट करना: वर्किंग प्रोफेशनल्स उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म की कम जानकारी है, उन्हें रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ पेमेंट एक्सेस देकर, जिससे वे रोज़ाना के खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकें।

BHIM पर UPI Circle का इस्तेमाल कैसे करें?

प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, BHIM UPI ऐप पर UPI Circle इस्तेमाल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड यहाँ दी गई है:

1. BHIM पेमेंट्स ऐप खोलें और होम स्क्रीन से UPI Circle सेक्शन में जाएँ।

2. ‘Invite to Circle’ पर टैप करें और उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालें।

3. उनकी UPI ID डालें या उनका QR कोड स्कैन करें।

4. ‘Approve a Monthly Limit’ (Full Delegation) चुनें।

5. अपना रिश्ता (जैसे, बच्चा, पति/पत्नी, स्टाफ़) चुनें और आधार या दूसरे मौजूद डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके उनकी पहचान वेरिफ़ाई करें।

6. महीने की खर्च की लिमिट (₹15,000 तक) और वैलिडिटी पीरियड (ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 1 महीना) सेट करें।

7. अपना पसंदीदा बैंक अकाउंट चुनें और अपने UPI PIN से इसे ऑथराइज़ करके डेलिगेशन को ऑथराइज़ करें।

8. सेकेंडरी यूज़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और थोड़े कूलिंग पीरियड के बाद तुरंत UPI पेमेंट करना शुरू कर सकता है।

Web Title: UPI Payment Rules Now even children and the elderly can make payments using your UPI know what you have to do