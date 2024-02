UP Budget 2024 Live Updates: ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत, जानें मुख्य बातें

Highlights विश्व बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीज योजना’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जा रही है। बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

UP Budget 2024 Live Updates: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं का कुल 460 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों को पेश करते हुए कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की। ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

#WATCH | UP Finance Minister Suresh Khanna presents the budget in Vidhan Sabha, says "Our social and cultural sector has got a lot of encouragement due to the construction of the grand temple of Lord Ram in Ayodhya. Ayodhya has become a big tourist centre of the world. There has… pic.twitter.com/M4bH9Pl0In — ANI (@ANI) February 5, 2024

दूसरी विश्व बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीज योजना’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडो एवं ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र तथा स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है जिसके लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

#WATCH | UP Finance Minister Suresh Khanna presents the budget in Vidhan Sabha, says "Our government has so far been successful in bringing about 6 crore people out of poverty. Today the unemployment rate in the state is only 2%. Semiconductor policy has been approved by the… pic.twitter.com/PfNlAU4gA6 — ANI (@ANI) February 5, 2024

मंत्री ने कहा कि 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा किसानों के निजी ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath along with State Finance Minister Suresh Khanna arrives at the State Assembly in Lucknow.



The Finance Minister will table the budget today pic.twitter.com/KOO1r2HsBt — ANI (@ANI) February 5, 2024

यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि ‘पी.एम. कुसुम योजना’ के क्रियान्वयन हेतु 449.45 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में दो गुना है।

#WATCH | UP Finance Minister Suresh Khanna presents the budget in Vidhan Sabha, says "An MoU for investment of Rs 4,000 crores has been signed by the state government with Hero Future Energies, under which the organization will invest in renewable energy and clean technology… pic.twitter.com/DADhalcSky — ANI (@ANI) February 5, 2024

