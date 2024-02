UP Budget 2024 Live updates: सबसे बड़े बजट से सीएम योगी साधेंगे मिशन 24 का लक्ष्य, महिलाओं, पिछड़ों, नौजवानों और वृद्धों का रखा गया विशेष ध्यान, जानें 9 मुख्य बातें

Highlights सीएम योगी ने मिशन 24 के तहत यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है. संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है. "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था आज देश में दूसरे स्थान पर.

लखनऊः उत्तर प्रदेश (यूपी) की योगी सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट को पेश किया. प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए के इस बजट को ऐतिहासिक बताया है. सूबे के इस सबसे बड़े बजट में 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं. बजट में महिलाओं,पिछड़ों और वृद्धों का विशेष ख्याल रखते हुए शिक्षा के लिए सरकार ने खजाना खोला है. कुल मिलाकर योगी सरकार ने बजट के जरिए नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं के साथ-साथ अपने मूल एजेंडे हिंदुत्व और अपने शहरी कोर वोटबैंक को साधे रखने की कवायद की है. ताकि राज्य में 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य हासिल किया जा सके. सीएम योगी ने मिशन 24 के तहत यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है.

"This budget is also 'Pink budget'- with a focus on 'Matri Shakti' and women-related schemes in the state," says Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath on the presentation of state Budget https://t.co/akvOtmVK1M

1- प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है.

2- प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयों संचालित, उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है.

3 - "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था आज देश में दूसरे स्थान पर.

4 - आज प्रदेश देश का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका, योगी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है. आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है.

5 - प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति-24 को मंजूरी दी गई है. यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा. ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है.

6 - प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जायेगा.

7 - योगी सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई जा रही है.

8 - हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड-2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

9 - लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किये जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी. इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन की बनाने में मील का पत्थर साबित होगा और बजट में गरीबों व महिला सशक्तिकरण का विशेष ध्यान रखा गया है. वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बजट को दिशाहीन बजट बताया है.

अखिलेश का कहना है कि प्रदेश सरकार के बजट का 90 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ 10 प्रतिशत सम्पन्न लोगों के लिए है और 90 प्रतिशत लोगों के लिए सिर्फ 10 प्रतिशत दिया गया है. अखिलेश के अनुसार, इस बजट में युवाओं को नौकरियां देने के लिए कुछ नहीं किया है.

#WATCH | Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav says, "The double engine government- 10 years of Delhi and 7 years of UP should give answers. There is no change in leadership in Delhi and the same CM is in UP also. They are showing dreams of one trillion-dollar economy and if… pic.twitter.com/rWrSYAsPb1