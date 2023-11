भारत में टेस्ला नई इलेक्ट्रिक 'वाई' सेडान कर सकती है लॉन्च, पढ़ें पूरी खबर

Highlights टेस्ला सेडान कंपनी इन दिनों अपने किफायती मॉडल को जर्मनी में जल्द ही लॉन्च कर सकती फिर सूत्रों के अनुसार भारत में भी यह जल्द लॉन्च करेगी कार में सिर्फ दो दरवाजे ही होंगे और इसकी कीमत कंपनी ने 25 हजार यूरो रखी है

नई दिल्ली: एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेडान कंपनी टेस्ला इन दिनों अपने किफायती मॉडल को जर्मनी में जल्द ही लॉन्च कर सकती है। इस कार में सिर्फ दो दरवाजे ही होंगे और इसकी कीमत कंपनी ने 25 हजार यूरो रखी है। यह रिपोर्ट मनीकंट्रोल की है।

सूत्रों की मानें तो जर्मनी में लॉन्च होने के बाद टेस्ला इस इलेक्ट्रिक मॉडल को भारत में लॉन्च कर सकती है। हालांकि, भारत में इसकी एंट्री के लिए टेस्ला ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। उम्मीद है कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी अगले साल से भारत में अपने कुछ मॉडलों का आयात शुरू कर देगी।

भारतीय बाजार के लिए इस मॉडल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं

जबकि भारतीय बाजार के लिए इस मॉडल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं और बहुत हद तक सीमित हैं। वहीं, मॉडल वाई क्रॉसओवर देश में उपलब्ध कराया जाने वाला पहला टेस्ला मॉडल होगा।

कंपनी का मॉडल वाई सीडान मॉडल 3 पर आधारित है। 2020 से टेस्ला इंक द्वारा निर्मित एक बैटरी-इलेक्ट्रिक आकार की क्रॉसओवर एसयूवी है। मॉडल वाई को मध्यम आकार में छोटे और अधिक किफायती विकल्प के रूप में पेश किया गया है। यह कार लगभग सात यात्रियों की बैठने की क्षमता का विकल्प भी प्रदान करती है।

$TSLA Model Y and Model 3 receive fresh price cuts in the US!



Tesla seems determined to push as many Model 3 sedan and Model Y crossover sales in the United States this fourth quarter. As per updates on Tesla’s official order pages for its two best-selling all-electric vehicles,… pic.twitter.com/me1ExmyH8W