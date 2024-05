Tech Mahindra के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष विनीत नैय्यर का निधन, उद्योग जगत में शोक की लहर

Highlights Tech Mahindra के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष का निधन यह खबर टेक महिंद्रा के पूर्व एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी ने दी इस खबर के चलते उद्योग जगत में शोक की लहर आ गई

नई दिल्ली: Tech Mahindra के पूर्व उपाध्यक्ष विनीत नैय्यर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह खबर टेक महिंद्रा के पूर्व एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी ने सोशल मीडिया 'साइट एक्स' (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) के माध्यम से साझा किया था।

पोस्ट में कंपनी ने लिखा, “दिल दहला देने वाली खबर, भारत ने आज अपने सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक को खो दिया है। विनीत नैय्यर व्यक्तिगत रूप से यह उस रोशनी को खोने जैसा है जिसने दशकों तक मेरा नेतृत्व किया है। वह मित्र, दार्शनिक, भाई, मार्गदर्शक और सर्वोत्कृष्ट राजनेता थे.. मेरे दिल और विचार रेवा और परिवार के साथ। ओमशांति'' ।

It is with immense sadness that we mourn the passing of a titan in the @MahindraRise family, Vineet Nayyar, former Vice-Chairman of Tech Mahindra, renowned for his statesmanship, sharp business acumen, and dedication to society.



