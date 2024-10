Singur to Sanand Nano dreams: सिंगूर से साणंद?, कैसे बंगाल से गुजरात पहुंचे टाटा!, जानें कहानी

Highlights पश्चिम बंगाल के औद्योगिक और राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। रतन नवल टाटा का बुधवार रात मुंबई में निधन हो गया। 86 वर्ष के थे। नैनो परियोजना (मात्र एक लाख रुपये की कीमत वाली एक क्रांतिकारी कार) की घोषणा की थी।

Singur to Sanand Nano dreams: उद्योगपति रतन टाटा ने अक्टूबर 2008 में दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर घोषणा की कि ‘टाटा मोटर्स’ सिंगूर में लगभग पूरा हो चुके नैनो कार संयंत्र से हट जाएगी। उन्होंने इस फैसले के लिए ममता बनर्जी के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया इसके कारण जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने से जुड़ी अभूतपूर्व परियोजना कहा जा रहा था, वह बेपटरी हो गई। टाटा की वापसी की परिणति एक तीखे सियासी संघर्ष के रूप में हुई जिसने पश्चिम बंगाल के औद्योगिक और राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया।

From Nano to Land Rover, TCS to Titan, Air India to Vistara, Steel to Chemicals, Tata Trusts to Cancer Hospital, Ratan Tata has employed millions of Indian directly or indirectly through his innumerable forays in various domains, while at the same time winning hearts. May his… pic.twitter.com/XTUerV3UET