Tata Motors Group: 43000 करोड़ रुपये का निवेश, टाटा मोटर्स ने की घोषणा, नए उत्पाद और प्रौद्योगिकी पर करेंगे फोकस, जानिए असर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 19, 2024 11:57 AM

Tata Motors Group: टाटा मोटर्स समूह के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) पी बी बालाजी ने तिमाही नतीजों के बाद कहा, ‘‘बीते वित्त वर्ष में जेएलआर का निवेश 3.3 अरब पाउंड (33,000 करोड़ रुपये से अधिक) रहा, जबकि टाटा मोटर्स का निवेश 8,200 करोड़ रुपये से अधिक रहा। इस तरह बीते वित्त वर्ष में समूह का कुल निवेश 41,200 करोड़ रुपये था।’’

file photo