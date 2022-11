मार्च 2024 तक होगा विस्तारा और एयर इंडिया का विलय, टाटा समूह ने की घोषणा

Highlights टाटा समूह ने अपनी एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के एकीकरण की घोषणा की है। सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) और टाटा संस (टाटा) ने एयर इंडिया और विस्तारा को विलय करने पर सहमति व्यक्त की है। एसआईए और टाटा का लक्ष्य मार्च 2024 तक विलय को पूरा करना है।

नई दिल्ली: टाटा समूह ने अपनी एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के एकीकरण की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विलय मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। विस्तारा टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें टाटा समूह की साझेदारी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है और सिंगापुर एयरलाइंस की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा संस ने एयर इंडिया और विस्तारा को एसआईए के साथ विलय करने पर सहमति व्यक्त की है, साथ ही लेनदेन के हिस्से के रूप में एयर इंडिया में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। बयान में एसआईए ने कहा, "यह एसआईए को सभी प्रमुख बाजार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ एक संलग्न एयर इंडिया समूह में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी देगा, एसआईए और टाटा का लक्ष्य मार्च 2024 तक विलय को पूरा करना है, जो विनियामक अनुमोदन के अधीन है।"

