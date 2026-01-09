Stock Market Today: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी में गिरावट, जानें घरेलू बाजार में क्यों है ये हाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 9, 2026 11:00 IST2026-01-09T10:59:29+5:302026-01-09T11:00:18+5:30
Stock Market Today: अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए थे।
Stock Market Today: विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और अमेरिकी शुल्क बढ़ने को लेकर चिंताओं के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में मामूली उछाल के बाद 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 78.84 अंक टूटकर 84,102.12 अंक पर और 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 21.50 अंक टूटकर 25,850.85 अंक पर आ गया।
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एनटीपीसी, अदाणी पोर्ट्स, सन फार्मा और ट्रेंट के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। हालांकि इटर्नल, एचसीएल टेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एशियन पेंट्स के शेयर में तेजी रही।
बीएसई सेंसेक्स पिछले चार सत्र में 1,581.05 अंक या 1.84 प्रतिशत और निफ्टी 451.7 अंक या 1.71 प्रतिशत टूटा है। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कम्पोजिट फायदे में रहा जबकि हांगकांग के हैंग सेंग में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए थे।
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.32 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,367.12 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,701.17 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।