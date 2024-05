Share Bajar Market capitalization: एलआईसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बल्ले-बल्ले, 10 में से 8 कंपनी ने तोड़े रिकॉर्ड, 147935.19 करोड़ की कमाई, टीसीएस का बुरा हाल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 19, 2024 11:35 AM

Next

Share Bajar Market capitalization: एलआईसी का मूल्यांकन 40,163.73 करोड़ रुपये बढ़कर 6,16,212.90 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।