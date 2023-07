SBI ने देश भर में 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए, ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने और विकास को गति देने का उद्देश्य

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक ने शनिवार को ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए देश भर में 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए। उद्घाटन बैंक के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने किया।

इस मौके पर बैंक ने कहा कि ये केंद्र लेनदेन बैंकिंग सेवाओं और चालू खाता-संबंधित पेशकशों में उसकी परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा है। बैंक का लक्ष्य ग्राहकों की सभी जरूरतों को पूरा करना और एक ही छत के नीचे उनके लेनदेन, भुगतान और संग्रह आवश्यकताओं के लिए व्यापक समाधान प्रदान करना है।

नए स्थापित केंद्रों में उत्पाद विशेषज्ञों का स्टाफ होगा जो एसबीआई समूह के भीतर तालमेल का लाभ उठाकर व्यावसायिक ग्राहकों की सहायता करेंगे और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करेंगे। यह दृष्टिकोण अन्य व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों और सहायक कंपनियों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा, जिससे एक एकीकृत बैंकिंग अनुभव तैयार होगा।

