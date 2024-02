भारतीयों के लिए सुनहरा मौका, 20 लाख लोगों को AI से दक्ष बनाएगा माइक्रोसॉफ्ट- सत्या नडेला

Highlights माइक्रोसॉफ्ट अब 20 लाख भारतीयों को एआई के जरिए दक्ष बनाने जा रहा है इस काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एआई का सहारा लेगा भारत में इस काम को अंजाम देने के लिए एक संगठन से माइक्रोसॉफ्ट ने हाथ मिलाया

नई दिल्ली: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भारत यात्रा दौरान के कहा कि वो करीब 20 लाख भारतीयों को कुशल बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्णय किया कि इन्हें एआई से दक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि माइक्रोसॉफ्ट कार्यबल को भारत के भविष्य को सुधारने पर काम कर रहा है। इससे देश में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

नडेला ने कहा, वो इसकी घोषणा करते हुए काफी उत्साहित हैं कि माइक्रोसॉफ्ट करीब 20 लाख भारतीयों को एआई दक्षता के साथ कुशल बना देगा। वहीं, जब यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तो ये सभी आधुनिक युग में नौकरियों के लिए फिट हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि यह प्रोग्राम सिर्फ नौकरी दिलाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नौकरी देने वाला प्रोग्राम भी बनेगा।

उन्होंने आगे कहा कि वह भारतीय ब्रांड कार्या के पीछे की टीम के साथ अपनी बातचीत से प्रेरित हुए हैं। स्थानीय उद्यम कार्या ने ग्रामीण भारत में आय के स्रोत उपलब्ध कराने के लिए भारत में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च का उपयोग किया। उन्होंने दावा किया कि वे एआई द्वारा बनाए गए, अवसरों का उपयोग करके ग्रामीण भारत में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे।

Great to be in India this week meeting with changemakers like the team at Karya, who are doing the critical work of building high-quality datasets for AI—and expanding economic opportunity at the same time. https://t.co/jJUDjnBUEo