Sahara Refund: सहारा रिफंड के जरिए मिलने लगा फंसा हुआ पैसा, क्या आपको मिली आपकी रकम? जानें रिफंड चेक करने का तरीका

Sahara Refund: केंद्र सरकार द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने के बाद अब उसमें पैसे ट्रांसफर करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था अब उनके लिए यह खबर राहत भरी है।

चूंकि, बीते शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अनुरोध करने वाले 112 जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये के रिफंड की पहली किस्त हस्तांतरित की। 112 लाभार्थियों को 10,000 रुपये की किस्त हस्तांतरित कर दी गई है।

हालांकि, अब सवाल यह खड़ा होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके खाते में रिफंड की रकम आई या नहीं या आपको कब तक अपना पैसा वापस मिलेगा। ऐसे कई सवाल लोगों के मन में अभी भी है जिनका जवाब आपको हमारे इस आर्टिकल में मिल जाएगा।

सहारा रिफंड के निवेशकों को एक एसएमएस या ईमेल प्राप्त होगा जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि उसे अपने बैंक खाते में रिफंड प्राप्त हुआ है। साथ ही, दावा अनुरोध स्वीकृत है या नहीं, जमाकर्ता को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से एक अधिसूचना प्राप्त होगी।

मालूम हो कि 10,000 रुपये या उससे अधिक जमा करने वाले एक करोड़ निवेशकों को 10,000 रुपये तक का पहला भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। रिफंड को प्राप्त करने के लिए सहारा की चारों सोसायटियों के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी रकम पाई जा सकती है।

सहारा पोर्टल पर रिफंड के लिए दावा अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।

अगर बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं तो जमाकर्ता दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। सहारा रिफंड पोर्टल वेबसाइट के अनुसार, आधार सीडिंग से वास्तविक जमाकर्ता के बैंक खाते में सुरक्षित रूप से रकम ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा।

सहारा रिफंड पोर्टल वेबसाइट के अनुसार, दावे के सफल दाखिल होने पर पोर्टल पर एक पावती संख्या प्रदर्शित की जाएगी और जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण एसएमएस भी जारी किया जाएगा।

