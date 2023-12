Rs 2000 Notes Return: 2000 के 9760 करोड़ रुपये अब भी जनता के पास, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया खुलासा

Highlights 2,000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। 30 नवंबर 2023 को यह घटकर 9,760 करोड़ रुपये रह गया। 2,000 रुपये के कुल नोट में से 97.26 प्रतिशत से अधिक अब वापस आ चुके हैं।

Rs 2000 Notes Return: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपये के 97.26 फीसदी नोट बेकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। 2,000 रुपये के नोट जो इस साल 19 मई तक प्रचलन में थे, वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि 2,000 रुपये के लगभग 2.7 प्रतिशत नोट बैंक शाखाओं में जमा करने या बदलने की समय सीमा समाप्त होने के लगभग दो महीने बाद भी प्रचलन में हैं।

जनता के लिए बैंकों में उच्च मूल्य वाले 2000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर थी। आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘ 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर चलन में रहे 2,000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था।

97.26% of the Rs 2,000 banknotes in circulation as of May 19, 2023, have returned. The Rs 2,000 banknotes continue to be legal tender: RBI pic.twitter.com/rSxx8hv4By