Republic Day 2024: आनंद महिंद्रा ने गणतंत्र दिवस पर लता मंगेशकर के आइकॉनिक सॉन्ग के साथ सैनिक को दी श्रद्धांजलि

Highlights अपनी पोस्ट के साथ आनंद महिंद्रा ने 'ऐ मेरे वतन के लोगों..' गाने का वीडियो भी पोस्ट किया वीडियो में तिरंगे की पृष्टभूमि पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गाने के बोल दिखाए गए हैं कुछ ही समय में इस क्लिप को लगभग एक लाख से अधिक बार देखा जा चुका है

नई दिल्ली: देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर देशभक्ति कॉन्टेंट शेयर कर रहे हैं। इस बीच देश के जाने माने कारोबारी आनंद महिंद्रा ने गणतंत्र दिवस पर एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया और 'सैनिक' को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक हार्दिक नोट के साथ लता मंगेशकर का एक आइकॉनिक देशभक्ति सॉन्ग 'ऐ मेरे वतन के लोगो..' गीत साझा किया।

गणतंत्र दिवस के मौके पर आनंद महिंद्रा ने अपनी पोस्ट पर लिखा, “आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम गर्व के साथ देखते हैं। परेड में हमारे हथियारों और मिसाइलों की पूरी ताकत का प्रदर्शन किया गया। लेकिन मुझे आशा है कि हम इस अविश्वसनीय गीत को एक बार फिर से सुनने के लिए अपने दिन से कुछ मिनट निकाल सकते हैं। और खुद को याद दिलाएं कि हमारी असली ताकत विनम्र सैनिक हैं, जो दूर सीमा पर अपनी जान देने को तैयार हैं, जबकि हम अपने प्रियजनों के साथ घर पर सुरक्षित हैं।”

अपनी इसी पोस्ट के साथ उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाने का वीडियो भी पोस्ट किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मिलती-जुलती पृष्ठभूमि पर सेट, वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गाने के बोल दिखाए गए हैं।

