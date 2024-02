Reliance-Walt Disney: 70000 करोड़ रुपये की कंपनी, वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज में गठजोड़, जानें चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन कौन

Highlights डिज्नी और रिलायंस इस संबंध में एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी। डिज्नी के पास बाकी 36.84 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी। 11,500 करोड़ रुपये का निवेश करने पर भी सहमति जताई है।

Reliance-Walt Disney: वॉल्ट डिज्नी कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बुधवार को भारत में अपने मीडिया परिचालन का विलय कर 70,000 करोड़ रुपये की एक बड़ी कंपनी बनाने की घोषणा की। डिज्नी और रिलायंस इस संबंध में एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी। कंपनियों ने एक बयान में कहा कि संयुक्त इकाई में रिलायंस और उसकी सहायक इकाइयों की हिस्सेदारी 63.16 प्रतिशत होगी। दूसरी ओर डिज्नी के पास बाकी 36.84 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी।

Reliance Industries Limited (RIL), Viacom 18 Media Private Limited and The Walt Disney Company today announced the signing of binding definitive agreements to form a joint venture that will combine the businesses of Viacom18 and Star India. As part of the transaction, the media… pic.twitter.com/LLeY3R0X4b