Reliance AGM 2023: पिछले 10 साल में 150 अरब डॉलर का निवेश, मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा- जियो उपभोक्ता का आंकड़ा 45 करोड़ के पार, 5जी नेटवर्क 96 प्रतिशत शहरों तक पहुंचा

Reliance AGM 2023: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को 46वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान आरआईएल अध्यक्ष ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। ब्लैकरॉक (11 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी) के साथ जियो सर्विसेज की साझेदारी तकनीक-सक्षम, किफायती प्रदान करेगी।

रिलायंस कंपनी चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सालाना आम बैठक (एजीएम) में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. ने पिछले 10 साल में कुल मिलाकर 150 अरब डॉलर का निवेश किया है। जियो के उपभोक्ताओं का आंकड़ा 45 करोड़ के पार; 5जी नेटवर्क 96 प्रतिशत शहरों तक पहुंचा, दिसंबर तक पूरे देश में पहुंचाने की योजना पटरी पर है।

#WATCH | "New India is full of self-confidence. This India is unstoppable and tireless. India will rise as a leading nation. India's G20 presidency is historic," says Reliance Industries chairman Mukesh Ambani while addressing the 46th Annual General Meeting through Video… pic.twitter.com/RTINcbuPFI

जियो एयर फाइबर (Jio AirFibre) गणेश चतुर्थी (19 सितंबर) को लॉन्च होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 46वीं वार्षिक सामान्य बैठक को संबोधित करते रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि नया भारत आत्मविश्वास से भरा है। यह भारत अजेय और अथक है। भारत एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरेगा। भारत की G20 की अध्यक्षता ऐतिहासिक है।

#WATCH | We began our 5G rollout last October in just nine months it is already present in over 96% of the census towns of our country. We are on track to cover the entire country by December of this year: Reliance Industries chairman Mukesh Ambani pic.twitter.com/jGHkC2hT0x