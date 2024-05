Post Office Monthly Income Scheme: चाहते हैं स्थिर मासिक आय? MIS में करें निवेश, पाएं बेहतरीन मुनाफा, जानें इस स्कीम के बारे में

By मनाली रस्तोगी | Published: May 25, 2024 11:59 AM

डाकघर राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना (एमआईएस) एक सरकार समर्थित लघु बचत पहल है जो प्रतिभागियों को स्थिर ब्याज दर और मासिक आय प्रदान करती है।

