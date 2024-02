RBI Monetary Policy: एमपीसी की बैठक में RBI प्रमुख का निर्णय, इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

Highlights आरबीआई प्रमुख ने एमपीसी बैठक में लिया निर्णय आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं इससे पहले फरवरी 2023 में बैठक हुई थी

RBI Repo Rate : आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने दो दिन की बैठक के बाद 8 फरवरी को फैसले लेते हुए बताया कि अभी किसी रेपो दर में कोई बदलाव नहीं होगी। इसके साथ ही ये भी बताया कि पहले से चली आ रही रेपो दर 6.5 फीसदी अगली बैठक तक यही रहेगी।

आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास की अगुवाई में हुई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) रिव्यू मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया है। यदि, आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव या कटौती होती तो आम लोगों को कर्ज मिलने और उसपर लगने वाली किश्त भी कम होती।

