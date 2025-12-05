RBI Monetary Policy: 25 बेसिस पॉइन्ट की कटौती, लोन में सुविधा; जानें आरबीआई की MPC बैठक की मुख्य बातें

MPC हर दो महीने में मैक्रोइकोनॉमिक डेवलपमेंट का मूल्यांकन करने और मुख्य पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, खासकर रेपो रेट को रीकैलिब्रेट करने के लिए मिलती है।

RBI Monetary Policy: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% करने का फैसला किया, और न्यूट्रल रुख बनाए रखा। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने रिकॉर्ड-कम महंगाई का जिक्र करते हुए रेट कट की घोषणा की। कम इन्फ्लेशन के साथ, गवर्नर मल्होत्रा ​​ने इस साल के पहले छह महीनों में GDP ग्रोथ 8% रहने पर ज़ोर दिया, जो एक दुर्लभ "गोल्डिलॉक्स" पीरियड है।

इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.5 प्रतिशत किया गया।

- फरवरी 2025 से चौथी बार रेपो दर में हुई कटौती, अब तक कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती हुई। 

- एमपीसी ने मौद्रिक नीति का तटस्थ रुख जारी रखने का भी फैसला किया। 

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत किया गया। 

- चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6 प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया गया। 

- आर्थिक वृद्धि की गति का समर्थन करने के लिए नीतिगत गुंजाइश मौजूद। 

- प्रमुख आंकड़ों से तीसरी तिमाही में भी आर्थिक गतिविधि बरकरार रहने के संकेत मिलते हैं। 

- आरबीआई खुले बाजार परिचालन के तहत नकदी प्रबंधन के लिए एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। 

- रिजर्व बैंक तीन साल की अवधि वाला पांच अरब डॉलर का ‘खरीब-बिक्री’ डॉलर-रुपया अदलाबदली करेगा। 

- बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता मजबूत बनी हुई है। 

- बैंकिंग प्रणाली के लिए समुचित टिकाऊ नकदी मुहैया कराने के लिए आरबीआई प्रतिबद्ध। 

- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान चालू खाता घाटा नरम रहने की उम्मीद। 

- 28 नवंबर, 2025 तक विदेशी मुद्रा भंडार 686.2 अरब डॉलर था। 

- एमपीसी की अगली बैठक चार से छह फरवरी, 2026 को होगी। 

