Paytm Issue: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जमा, क्रेडिट लेनदेन रोकने के लिए 15 दिन की दी छूट, जारी किया FAQ

Highlights RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप को रोकने के लिए 15 दिन की छूट दी तारीख को 29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है ग्राहकों के लिए पेटीएम मामले में FAQ जारी किया गया है

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप को रोकने के लिए 15 दिन की छूट दी है, और तारीख को 29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। पेटीएम मामले में FAQ जारी किया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने के लिए भी कहा है। केंद्रीय बैंक ने लगातार गैर-अनुपालन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेने या टॉप-अप लेनदेन संसाधित करने से रोक दिया था। इसके अतिरिक्त, बैंक को पहले 29 फरवरी से यूपीआई सुविधाओं और फंड ट्रांसफर जैसी अन्य बैंकिंग सेवाओं को संसाधित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

Paytm issue | RBI gives 15-day relaxation to Paytm, extends the date to 15th March from the earlier stipulated timeline of February 29, 2024. RBI issues FAQ in the Paytm case. pic.twitter.com/D61arOWdAD