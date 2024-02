Rajasthan Interim Budget 2024: रिटायरमेंट के दिन ही ऑनलाइन मिल जाएगी पेंशन, प्रदेश सरकार का सरकारी कर्मचारियों को वादा

Highlights राजस्थान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन मिलेगी पेंशन 174 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की घोषणा- राजस्थान सरकार डेयरी उद्योग के लिए 1 लाख तक का लोन ब्याज से मुक्त रहने वाला- दीया कुमारी

Rajasthan Interim Budget 2024: 22 साल बाद उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बड़ी घोषणाएं करते हुए सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दौरान पेंशन पर तुरंत देने का वादा कर दिया। वित्त मंत्री ने आधुनिकता के दौर में सुरक्षा को ध्यान रखते हुए साइबर हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान किया है। साथ ही 174 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की घोषणा की है।

दूसरी ओर वित्त मंत्री ने बताया कि स्टेट रोड में 1.5 करोड़ अतिरिक्त व्यय किया जाएगा और रिटायरमेंट के दिन ही ऑनलाइन पेंशन जारी होगी। गरीब बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और डेयरी उद्योग के लिए 1 लाख तक का लोन ब्याज से मुक्त रहने वाला है।

विधानसभा में वित्त मंत्री ने 'मिशन ओलंपिक्स' 2028 का ऐलान किया। इसके लिए राजधानी जयपुर में सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच समेत कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

#WATCH | Rajasthan Deputy CM and Finance Minister Diya Kumar meets CM Bhajanlal Sharma ahead of the presentation of the interim Budget in the state assembly in Jaipur pic.twitter.com/lA4RdIyEup