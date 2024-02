Rajasthan Budget 2024: महिलाओं को नौकरी में मिलेगा इतने फीसद आरक्षण, 5 शहरों के लिए 'स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0'

Rajasthan Budget 2024: उप-मुख्यमंत्री और राज्य की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 50 फीसदी लागू किया और अन्य भर्तियों में महिला आरक्षण 30 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने की घोषणा की है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने विधानसभा में घोषणा की स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के चार शहरों में 553.90 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को इसकी स्वीकृति दे दी है।

वित्त मंत्री ने विधानसभा में बताया कि मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वित्तीय-वर्ष के लिए 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1 लाख किसानों को ज्वार के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

दूसरी तरफ पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने आवंटित किए हैं। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। वहीं, मातृ वंदन योजना पर 5 से 6,500 रुपए किए और कुल 90 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना वित्त मंत्री ने जताई। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों को विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 100 रुपए प्रीमियम देना होगा और उन्हें 60 साल पर 2000 रुपए पेंशन दी जाएगी।

#WATCH | Rajasthan Deputy CM Diya Kumari says, "I want to thank PM Modi & CM Bhajan Lal Sharma for giving me this opportunity, to present the budget...There is something in this budget for the poor, women donors and youth. The budget was prepared with economic management in… pic.twitter.com/uuMxiJKhGZ