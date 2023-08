Rafael Nadal: सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी इंफोसिस से जुड़े नडाल, तीन साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, देखें वीडियो

Highlights टीम से जुड़ने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। राफेल नडाल ने ट्वीट कर कहा कि सभी को नमस्कार। डिजिटल सेवा कंपनी के साथ साझेदारी की है।

Rafael Nadal: इंफोसिस ने टेनिस आइकन दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल के साथ समझौता किया है। तीन साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डिजिटल इनोवेशन पहल के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। नडाल ने ट्वीट कर कहा कि सभी को नमस्कार। टीम से जुड़ने को लेकर बहुत उत्साहित हूं।

Hello everyone. Very excited to join Team @Infosys as their global brand ambassador. Infosys has brought its digital expertise to the global tennis ecosystem and love impact that Infosys is making to communities beyond the court. I am looking forward to this partnership to do… pic.twitter.com/vf8wcV5ixp