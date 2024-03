PM Modi Jharkhand Visit Live: लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड को 35700 करोड़ रुपये की सौगात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार को देंगे 240700 करोड़ का तोहफा, जानें मुख्य बातें

Highlights देश में दोबारा चालू होने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है। यूरिया उत्पादन 2014 के 225 लाख टन से बढ़कर अब 310 लाख टन तक पहुंच गया है। उर्वरक के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

PM Modi Jharkhand Visit Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड में 35,700 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने धनबाद जिले के सिन्द्री में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) का 8,900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस संयंत्र से देश में प्रति वर्ष लगभग 12.7 एलएमटी (लाख मीट्रिक टन) स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा जिससे देश के किसानों को लाभ होगा। गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों के कायाकल्‍प के बाद यह देश में दोबारा चालू होने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों को क्रमशः दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया था।

