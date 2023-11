PM Kisan Yojana 15th Installment: लो जी इंतजार खत्म, पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त जारी, आठ करोड़ से अधिक किसान को तोहफा, 18000 करोड़ रुपये जारी

Highlights कृषि और अन्य आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में हस्तांतरित की जाती है। किस्त से पहले 2.62 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

PM Kisan Yojana 15th Installment: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को देशभर के आठ करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपये जारी किए। झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस से संबंधित समारोह में प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर किसानों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से धन हस्तांतरित किया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि और अन्य आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में हस्तांतरित की जाती है। इस किस्त से पहले 2.62 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

इस बीच, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक दो दिन पहले धन जारी किए जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यह "जानबूझकर" किया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा जहां पहले चरण का मतदान सात नवंबर को हुआ था।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पीएम-किसान की छठी किस्त एक अगस्त, 2020 को जारी की गई। नौवीं किस्त नौ अगस्त, 2021 को जारी की गई। 12वीं किस्त 17 अक्टूबर, 2022 को जारी की गई। पीएम-किसान के तहत 15वीं किस्त आज यानी कि 15 नवंबर, 2023 को आ रही है।

