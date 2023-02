PM Kisan 13th Installment: आठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 16000 करोड़ रुपये से अधिक की 13वीं किस्त जारी, ऐसे करें चेक

Highlights बेलगावी रेलवे स्टेशन की पुनर्विकसित इमारत को राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 190 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

PM Kisan 13th Installment: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत आठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की 13वीं किस्त जारी की।

इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों के जरिए प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने बेलगावी रेलवे स्टेशन की पुनर्विकसित इमारत को भी राष्ट्र को समर्पित किया। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग 190 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है।

एक अन्य रेल परियोजना जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, वह बेलगावी में लोंडा-बेलगावी-घाटाप्रभा खंड के बीच रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना है। लगभग 930 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह परियोजना व्यस्त मुंबई-पुणे-हुबली-बेंगलुरु रेलवे लाइन की क्षमता में वृद्धि करेगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

Karnataka | Under PM Kisan Samman Nidhi Yojana, we transferred over Rs 2.5lakh cr to the bank account of farmers in the country. Especially, more than Rs 50,000 cr has been credited to the women farmers: PM Modi in Belagavi