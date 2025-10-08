PhonePe, Paytm और Google Pay यूजर्स ध्यान दें, अब UPI पेमेंट के लिए नहीं डालना होगा पिन; इस नए फीचर से कर सकेंगे पेमेंट

UPI New Feature: यूपीआई के मूल संगठन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 7 अक्टूबर, 2025 को उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई नई सुविधाएँ शुरू कीं। इस पहल के तहत, एनपीसीआई ने सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण विधियाँ भी शुरू कीं।

नई बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुविधा

नई प्रमाणीकरण विधि Google Pay, PhonePe, Paytm और अन्य UPI ऐप्स के उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक UPI पिन के विकल्प के रूप में, चेहरे की पहचान और फ़िंगरप्रिंट स्कैनिंग जैसे डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देती है।

यह नई सुविधा वर्तमान में 5,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए उपलब्ध है। एनपीसीआई भविष्य में प्रदर्शन और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर इस सीमा की समीक्षा करने की योजना बना रहा है।

बायोमेट्रिक सुविधा वैकल्पिक है; उपयोगकर्ता मौजूदा भुगतान विधियों का उपयोग जारी रख सकते हैं।

सुरक्षा और ऐप आवश्यकताएँ

एक मजबूत और सुरक्षित प्रणाली बनाए रखने के लिए, एनपीसीआई ने नई सुविधा के लिए कई प्रमुख आवश्यकताएँ लागू की हैं:

यह सुविधा रूट किए गए या जेल-ब्रोकन डिवाइस पर उपलब्ध नहीं होगी।

यूपीआई एप्लिकेशन (जैसे, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम) और पीएसपी बैंकों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम करने से पहले ग्राहक की स्पष्ट सहमति लेनी होगी और किसी भी समय इस सुविधा को अक्षम करने का विकल्प प्रदान करना होगा।

आगे के लेन-देन की अनुमति देने से पहले प्रत्येक नए डिवाइस में एक नई सहमति प्राप्त करनी होगी।

बैंकों और यूपीआई ऐप्स के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

नई सुविधा के सुरक्षित और अनुपालन संबंधी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:

पात्रता जाँच: यूपीआई ऐप्स और बैंकों को बायोमेट्रिक सक्षमता या पिन सेट/रीसेट को अधिकृत करने से पहले ग्राहक की पात्रता की जाँच करनी होगी और प्रमाणीकरण क्रेडेंशियल्स को मान्य करना होगा।

ग्राहक संचार: बैंकों को बायोमेट्रिक सक्षमता, अक्षमता और लेनदेन प्रसंस्करण के दौरान उचित ग्राहक संचार सुनिश्चित करना होगा।

पिन परिवर्तन ट्रिगर: अगर कोई ग्राहक अपना यूपीआई पिन बदलता या रीसेट करता है, तो उसके बैंक को सभी यूपीआई एप्लिकेशन में उस खाते के लिए बायोमेट्रिक विधि को अक्षम करना होगा। ऐसे खातों पर लेनदेन तब तक अस्वीकार कर दिए जाएँगे जब तक कि नई सहमति प्राप्त न हो जाए।

निष्क्रियता नियम: अगर नब्बे दिनों के भीतर इस पद्धति का उपयोग करके कोई लेनदेन नहीं किया जाता है, तो यूपीआई अनुप्रयोगों और पीएसपी बैंकों को ग्राहक को बायोमेट्रिक पद्धति के लिए निष्क्रिय के रूप में चिह्नित करना होगा, तथा इसे पुनः सक्रिय करने के लिए ग्राहक की पुष्टि की आवश्यकता होगी।

Web Title: PhonePe Paytm and Google Pay users no longer need to enter PIN for UPI payments this new feature will allow payments