Petrol, Diesel Price Today: आज क्या है पेट्रोल और डीजल का प्राइस? बस एक क्लिक से करें चेक
By अंजली चौहान | Updated: September 26, 2025 08:07 IST2025-09-26T08:06:39+5:302025-09-26T08:07:38+5:30
Petrol, Diesel Price Today:दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित पूरे भारत में शहर-वार दरें देखें।
Petrol, Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ रोजाना सुबह 6 बजे कीमतों को अपडेट करती हैं, इसलिए नवीनतम और सटीक दरें जानने के लिए आपको अपने शहर की जाँच करनी होगी। जो उन्हें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के साथ संरेखित करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को नवीनतम और सटीक ईंधन कीमतों तक पहुँच प्राप्त हो।
भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कहां चेक करें
आप पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को कई विश्वसनीय तरीकों से जाँच सकते हैं, क्योंकि तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs) हर दिन सुबह 6 बजे दरों को अपडेट करती हैं:
1. SMS के माध्यम से (सबसे आसान तरीका)
आप अपनी शहर की नवीनतम कीमतें अपने फ़ोन से SMS भेजकर तुरंत जान सकते हैं। हर तेल कंपनी के लिए एक अलग फ़ॉर्मेट है:
तेल कंपनी SMS फ़ॉर्मेट भेजने का नंबर
इंडियन ऑयल (IOCL) RSP स्पेस डीलर कोड 9224992249
भारत पेट्रोलियम (BPCL) RSP स्पेस डीलर कोड 9223112222
हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) HPPRICE स्पेस डीलर कोड 9222201122
2. मोबाइल ऐप्स के माध्यम से
प्रमुख तेल कंपनियों के आधिकारिक मोबाइल ऐप्स सबसे सटीक जानकारी प्रदान करते हैं:
Indian Oil: Fuel@IOC
Bharat Petroleum: SmartDrive (या Hello BPCL)
Hindustan Petroleum: My HPCL
3. तेल कंपनियों की वेबसाइटों पर
आप सीधे तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर भी अपने शहर का चयन करके नवीनतम कीमतें देख सकते हैं।