Petrol Diesel Price Today: 2026 के पहले दिन अपडेट हो गए पेट्रोल-डीजल के दाम, फटाफट करें चेक

Petrol Diesel Price Today: आज 1 जनवरी 2026 को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी हो गई हैं। नए साल के पहले दिन तेल कंपनियों ने कुछ शहरों में दामों में मामूली बदलाव किया है, जबकि महानगरों में कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं।

भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल डीजल

दिल्ली ₹94.77 ₹87.67

मुंबई ₹103.54 ₹90.03

कोलकाता ₹105.41 ₹92.02

चेन्नई ₹101.23 ₹92.39

बेंगलुरु ₹102.92 ₹90.99

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

अपने शहर का दाम SMS से कैसे जानें?

आप घर बैठे केवल एक SMS के जरिए अपने शहर के लेटेस्ट दाम चेक कर सकते हैं:

Indian Oil: 'RSP <डीलर कोड>' लिखकर 9224992249 पर भेजें।

BPCL: 'RSP <डीलर कोड>' लिखकर 9223112222 पर भेजें।

HPCL: 'HPPRICE <डीलर कोड>' लिखकर 9222201122 पर भेजें।

