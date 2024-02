Paytm crisis: पेटीएम ऐप का यूपीआई परिचालन जारी रखने में मदद कीजिए, आरबीआई ने एनपीसीआई से कहा, जानें क्या है संभावना

Highlights यूपीआई परिचालन को जारी रखने के लिए ‘थर्ड पार्टी ऐप’ प्रदाता बनने की संभावना तलाशेगा। एनपीसीआई भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) के रूप में 4-5 बैंकों का प्रमाणीकरण कर सकता है। पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (ओसीएल) ने अनुरोध किया था।

Paytm crisis: रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से पेटीएम ऐप का यूपीआई परिचालन जारी रखने में मदद करने को कहा है। इसके तहत एनपीसीआई पेटीएम ऐप के यूपीआई परिचालन को जारी रखने के लिए ‘थर्ड पार्टी ऐप’ प्रदाता बनने की संभावना तलाशेगा। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च, 2024 के बाद अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में धन लेने से रोक दिया है। आरबीआई ने शुक्रवार को बयान में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित हैंडल का उपयोग करके यूपीआई ग्राहकों को बिना किसी बाधा के डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए एनपीसीआई से ‘थर्ड पार्टी ऐप’ प्रदाता बनने की संभावना तलाशने को कहा है।

The Reserve Bank of India (#RBI) advised the National Payments Corporation of India (NPCI) today, to examine #Paytm’s request to become a third-party application provider for UPI payments.



Read here: https://t.co/hfPRrcbhpgpic.twitter.com/XgSoBb5FTM — Mint (@livemint) February 23, 2024

Action against Paytm Payments Bank Ltd under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 – Additional Stepshttps://t.co/SZLuRK3uVU — ReserveBankOfIndia (@RBI) February 23, 2024

RBI on Paytm Payments Bank - 'Additional steps' and advice to National Payments Corporation of India (NPCI) pic.twitter.com/3OKweTZrb4 — ANI (@ANI) February 23, 2024

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इस संबंध में पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (ओसीएल) ने अनुरोध किया था। आरबीआई ने कहा कि ‘@ पेटीएम’ हैंडल को अन्य बैंकों में निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने के लिए एनपीसीआई भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) के रूप में 4-5 बैंकों का प्रमाणीकरण कर सकता है।

#NPCI advised by #RBI to examine OCL request to become a third party application provider (#TPAP), RBI on #Paytm Payments Bank



- Alert: NPCI is National Payments Corporation of India pic.twitter.com/Weojtt0Gse — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) February 23, 2024

English summary :

Paytm crisis RBI on Paytm Payments Bank Additional steps and advice to National Payments Corporation of India NPCI

Web Title: Paytm crisis RBI on Paytm Payments Bank Additional steps and advice to National Payments Corporation of India NPCI