Navodaya Vidyalayas: 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय बनेंगे?, दिल्ली मेट्रो के 26.46 किमी लंबे रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी, हरियाणा को फायदा

Highlights स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री को लाया गया है। दिल्ली मेट्रो के 26.46 किलोमीटर लंबे रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई बड़े फैसले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 85 नये केंद्रीय विद्यालय, 28 नये नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा तक आवाजाही बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो के 26.46 किलोमीटर लंबे रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी। वैष्णव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री को लाया गया है। सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में नामित किया गया ताकि उन्हें अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके।

#WATCH | Delhi | Union Cabinet approves setting up of 85 Central Schools and 28 new Navodaya Vidyalayas in the uncovered districts of the country



Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "To implement New Education policy, PM Shri was brought - all the Central Schools and Navodaya… pic.twitter.com/m8yfWhTfXm