NPS Trust ऐप को लेकर यूजर्स कर रहे गड़बड़ियों की शिकायत, नेशनल पेंशन धारकों के लिए हाल ही में लॉन्च हुआ था ऐप

NPS: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) हाल ही में 'यूजर-फ्रेंडली' ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए फोन से ही एनपीएस ग्राहक अपने खाते तक पहुंच सकते हैं।

इस एप्लिकेशल को लेकर अब यूजर्स शिकायत कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं। एनपीएस ऐप लॉन्च पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने आरोप लगाया कि ऐप जुलाई तक ठीक काम कर रहा था।

एक यूजर ने लिखा, ''मैं योगदान जोड़ने में असमर्थ हूं...कृपया इन बग्स को ठीक करें। अन्यथा मोबाइल एप्लिकेशन रखने का कोई मतलब नहीं है।”

एक अन्य उपयोगकर्ता ने दावा किया कि एंड्रॉइड फोन पर ऐप इंस्टॉल करने का प्रयास करते समय एक त्रुटि संदेश पॉप अप हो रहा था, जिसमें कहा गया था कि रूट किए गए डिवाइस पर एप्लिकेशन समर्थित नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐप किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं देता है।

एक तीसरे उपयोगकर्ता को लॉगिन समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि कथित तौर पर ओटीपी उत्पन्न नहीं हो रहा था। इसी बात को दोहराते हुए, एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, "मैं एनपीएस ऐप के माध्यम से लॉगिन करने में असमर्थ हूं, यह दिखा रहा है कि कुछ गलत हो गया है, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।"

गौरतलब है कि यूजर्स की लगातार शिकायतों को देखते हुए एनपीएस ने एक ग्राहक की की शिकायत का जवाब देते हुए, एनपीएस ट्रस्ट के ट्विटर हैंडल ने लिखा, “कृपया अपनी शिकायत अपने पीआरएएन, ट्विटर हैंडल और सक्रिय संपर्क नंबर के साथ Grievances@npstrust.org.in पर भेजें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और आपकी सहायता कर सकें।"

बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) ने 1 अगस्त, मंगलवार को अपने ग्राहकों को लिए इस ऐप को लॉन्च किया था। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को भी दी थी।

