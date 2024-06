Nandini milk prices hiked: कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

Highlights पूरे राज्य में नंदिनी दूध की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की नंदिनी दूध की कीमत अब पूरे राज्य में 44 रुपये प्रति लीटर पिछली कीमत 42 रुपये प्रति लीटर थी

बेंगलुरु: कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने मंगलवार को पूरे राज्य में नंदिनी दूध की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की। कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में आधिकारिक अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि फेडरेशन इस बढ़ोतरी के लिए 50 रुपये अतिरिक्त देगा। यह घोषणा केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने मंगलवार को बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की।

संशोधित मूल्य के साथ, कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमत अब 44 रुपये प्रति लीटर होगी, जबकि पहले इसकी कीमत 42 रुपये प्रति लीटर थी। केएमएफ ने आखिरी बार जुलाई 2023 में नंदिनी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, जिससे एक साल से भी कम समय में यह दूसरी कीमत वृद्धि है।

