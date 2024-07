MP Budget Live 2024: पुलिस विभाग में 7500 और 11000 शिक्षकों की भर्ती, सीएम लाडली बहना योजना पर 36,560 करोड़ रुपये मंजूर, जानें 8 मुख्य बातें

Highlights MP Budget Live 2024 Announcement: 6 शहरों में 552 ई-बसें चलेंगी। MP Budget Live 2024 Announcement: पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ दिए। MP Budget Live 2024 Announcement: राज्य सरकार के तहत पहला बजट है।

MP Budget Live 2024 Announcement: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। मप्र विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करके कई खाका पेश किया। यह बजट वर्तमान भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के तहत पहला बजट है। बजट पेश करने से पहले मंत्री देवड़ा ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की। पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्तियां करेगी। राज्य में 11000 शिक्षकों की नियुक्त की जाएगी। 6 शहरों में 552 ई-बसें चलेंगी। पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

#WATCH | Madhya Pradesh Finance Minister Jagdish Devda showcase the suitcase before presenting the budget, today.



The State Finance Minister will present the first budget of the current BJP govt for the financial year 2024-25. pic.twitter.com/7upCcoAx4m