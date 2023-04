'मन की बात' के 100वें एपिसोड को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को दी बधाई

Highlights पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 100वें एपिसोड का प्रसारण इस रविवार को किया जाएगा सामाजिक मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए 'मन की बात' 2014 में शुरू की गई थी

‘Mann ki Baat’ 100th episode: माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके लोकप्रिय रेडियो शो 'मन की बात' के 100 एपिसोड पूरे होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 100वें एपिसोड का प्रसारण इस रविवार को किया जाएगा।

दिन-प्रतिदिन शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए 'मन की बात' 2014 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में, पीएम मोदी सरकार की नीतियों और सुधारों, छात्रों और शिक्षा पैटर्न, सांस्कृतिक विविधता, खेल, असाधारण नागरिकों और अन्य कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, वोकल फॉर लोकल आदि जैसे सामाजिक परिवर्तनों की उत्पत्ति, माध्यम और प्रवर्धक रहा है।

मन की बात की पहुंच के बारे में बोलते हुए गेट्स ने कहा, "मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्रवाई को उत्प्रेरित किया है।"

