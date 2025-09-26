40.61 करोड़ रुपये होंगे खर्च, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2000 रुपये ‘भाऊबीज’ उपहार?, महाराष्ट्र सरकार ने दिया दीपावली गिफ्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 26, 2025 15:40 IST2025-09-26T15:40:13+5:302025-09-26T15:40:59+5:30
मुंबईः महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि इस दीपावली पर राज्य सरकार एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के तहत काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दो हजार रुपये का उपहार देगी। तटकरे ने बताया कि इस पहल के लिए 40.61 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और इस संबंध में बृहस्पतिवार को सरकारी आदेश जारी किया गया। मंत्री ने कहा, ‘‘आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बच्चों की देखभाल, पोषण और उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
निष्ठा को मान्यता देने और त्योहार के इस मौसम में उनकी खुशी दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार ने यह ‘भाऊबीज’ उपहार देने का फैसला किया है।’’ उन्होंने बताया कि राशि जल्द ही आईसीडीएस आयुक्त के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से राज्यभर में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के चेहरों पर मुस्कान आएगी और दीपावली और भी आनंदमय होगी।