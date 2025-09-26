40.61 करोड़ रुपये होंगे खर्च, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2000 रुपये ‘भाऊबीज’ उपहार?, महाराष्ट्र सरकार ने दिया दीपावली गिफ्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 26, 2025 15:40 IST2025-09-26T15:40:13+5:302025-09-26T15:40:59+5:30

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बच्चों की देखभाल, पोषण और उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

mahayuti sarkar ₹40-61 crore spent ₹2000 gift to Anganwadi workers and helpers Maharashtra government gives Diwali gift | 40.61 करोड़ रुपये होंगे खर्च, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2000 रुपये ‘भाऊबीज’ उपहार?, महाराष्ट्र सरकार ने दिया दीपावली गिफ्ट

सांकेतिक फोटो

Highlightsसरकार ने यह ‘भाऊबीज’ उपहार देने का फैसला किया हैआईसीडीएस आयुक्त के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी।

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि इस दीपावली पर राज्य सरकार एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के तहत काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दो हजार रुपये का उपहार देगी। तटकरे ने बताया कि इस पहल के लिए 40.61 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और इस संबंध में बृहस्पतिवार को सरकारी आदेश जारी किया गया। मंत्री ने कहा, ‘‘आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बच्चों की देखभाल, पोषण और उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

निष्ठा को मान्यता देने और त्योहार के इस मौसम में उनकी खुशी दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार ने यह ‘भाऊबीज’ उपहार देने का फैसला किया है।’’ उन्होंने बताया कि राशि जल्द ही आईसीडीएस आयुक्त के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से राज्यभर में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के चेहरों पर मुस्कान आएगी और दीपावली और भी आनंदमय होगी।

Web Title: mahayuti sarkar ₹40-61 crore spent ₹2000 gift to Anganwadi workers and helpers Maharashtra government gives Diwali gift

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :MaharashtraDevendra FadnavisEknath ShindeAjit Pawarमहाराष्ट्रदेवेंद्र फड़नवीसएकनाथ शिंदेअजित पवार