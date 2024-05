Lok Sabha Election 2024: छठे चरण के मतदान के बीच क्या आज आपके शहर में बैंक बंद हैं, यहां जानिए..

By आकाश चौरसिया | Published: May 25, 2024 11:50 AM

Lok Sabha Election 2024: आज देश की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसे लेकर प्रदेशवासियों में उत्साह बरकरार है। इसी के मद्देनजर नेता, अभिनेता, क्रिकेटर और आम लोग मतदान कर रहे हैं। लेकिन, जारी RBI सर्कुलर के अनुसार देश में सभी बैंक बंद है, ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि सभी इन सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

फोटो क्रेडिट- (एक्स)