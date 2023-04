Siddhartha Mohanty: एलआईसी ने सिद्धार्थ मोहंती को अपना पहला सीईओ घोषित किया

Highlights सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को जून 2024 से जून 2025 तक की अवधि के लिए एलआईसी के पहले मुख्य कार्यकारी के रूप में नामित किया मोहंती मार्च से निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे उन्होंने 1985 में एलआईसी में एक सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया

मुंबई: सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को जून 2024 से जून 2025 तक की अवधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पहले मुख्य कार्यकारी के रूप में नामित किया है। वह मार्च से निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, लेकिन देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता ने अन्य सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले निगमों के साथ संरेखित करने के लिए अध्यक्ष पद को चरणबद्ध करने का निर्णय लिया। बता दें कि सरकार द्वारा 3.5% ब्याज बेचने पर सहमती के बाद मई में LIC ने भारत में अब तक के सबसे बड़े आईपीओ की पेशकश की।

मोहंती एलआईसी के चार प्रबंध निदेशकों में से एक थे, जब बीमा कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। उन्होंने 1985 में एलआईसी में एक सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और रैंक के माध्यम से शीर्ष स्थान तक पहुंचे। यदि उनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो मोहंती के पास राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और कानून में डिग्री है। इसके अलावा उनके पास व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री भी है और वह भारतीय बीमा संस्थान से लाइसेंसधारी हैं।

