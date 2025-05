कृषि उद्योग समागम 2025: उप राष्ट्रपति धनखड़ बोले- मध्य प्रदेश देश में बड़ी छलांग लगाएगा, सीएम यादव ने कहा- कृषि को उद्योग से जोड़ने की पहल

Highlights आज की कृषि को उद्योग से जोड़ने की जो पहल है वो बहुत बड़ी सोच का परिणाम है। उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 26 मई को नरसिंहपुर जिले में कही। किसान की जितनी पूजा की जाए, उतनी कम है।

नरसिंहपुरः 'आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभिभूत हूं कि मेरे सामने बैठे युवा, नारी शक्ति और सभी लोग अन्नदाता हैं, देश के भाग्यविधाता हैं। किसान की जितनी पूजा की जाए, उतनी कम है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। किसान समरसता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मनमोहक हैं, कार्यशील हैं। वे हर पल गांव और किसान की चिंता करते हैं। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी छलांग लगाएगा। ये मैं अपने सामने देख रहा हूं। क्योंकि, आज की कृषि को उद्योग से जोड़ने की जो पहल है वो बहुत बड़ी सोच का परिणाम है।'

यह बात उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 26 मई को नरसिंहपुर जिले में कही। वे यहां आयोजित कृषि उद्योग समागम-2025 को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद थे। इस मौके पर उप-राष्ट्रपति धनखड़ ने 116 करोड़ की लागत के 86 विकासकार्यों का भूमि-पूजन भी किया।

#WATCH | Narsinghpur, MP: Madhya Pradesh CM Mohan Yadav says, "Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee's 100th birth centenary is going on. He had dreamed of the Ken Betwa river. I am delighted that with the blessings of the Prime Minister, we are getting a sum of Rs 1 lakh crore for… https://t.co/Ph6iaJH9avpic.twitter.com/kPkMlpeA4Z