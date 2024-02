Kisan Andolan Live: गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात!, एफआरपी 01 अक्टूबर 2024 से लागू, पीएम मोदी ने कहा- गन्ना खरीद की कीमत में 'ऐतिहासिक' बढ़ोतरी

Highlights उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी। संशोधित एफआरपी 01 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। फैसला ऐसे समय आया है जब विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं।

Kisan Andolan Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गन्ना खरीद की कीमत में 'ऐतिहासिक' बढ़ोतरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनके नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।" उन्होंने कहा कि इस कदम से करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीनी मौसम 2024-25 के लिए चीनी की 10.25 प्रतिशत वसूली दर पर गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी। सरकार के मुताबिक, यह गन्ने की ऐतिहासिक कीमत है जो चालू मौसम 2023-24 के लिए गन्ने के एफआरपी से लगभग 8 प्रतिशत अधिक है।

