Karnataka Budget Live Updates: बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर के लिए 27000 करोड़, सीएम सिद्धारमैया ने 15वां बजट पेश किया, जानें मुख्य बातें

Karnataka Budget Live Updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पंद्रहवां बजट पेश किया। सिद्धारमैया के नाम कर्नाटक में सबसे अधिक राज्य बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। ₹3.27 लाख करोड़ का है। मुख्यमंत्री पहले ही कई मौकों पर कह चुके हैं कि गारंटी जारी रहेगी और पांच गारंटियों को लागू करने के लिए सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिससे राज्य के चार करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बजट भाषण में कहा कि भारत में बनी शराब (आईएमएल) और बीयर के लिए कर की दरें संशोधित की जाएंगी। आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा।

केंद्र के ‘जन-विरोधी’ फैसलों से असमानता, कुछ ही हाथों में पूंजी और साठगांठ वाला पूंजीवाद बढ़ा है। ‘गारंटी’ योजनाएं चुनावी हथकंडा नहीं हैं बल्कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान प्राप्त ‘फीडबैक’ का परिणाम हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास वित्त विभाग भी है। इस साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस के एजेंडे की एक झलक पेश करता है।

Bengaluru | BJP MLAs hold protest at Vidhan Soudha over the Karnataka budget 2024. BJP MLAs walked out of the state Assembly during the budget presentation. pic.twitter.com/Zwcq0ntq4y