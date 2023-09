Naresh Goyal:  538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, केनरा बैंक की शिकायत पर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल पर मामला दर्ज,  11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में

Highlights धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है। जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों को धन हस्तांतरित किया।

Naresh Goyal: महानगर स्थित एक विशेष धनशोधन रोधी अदालत ने केनरा बैंक की शिकायत पर दर्ज 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को शनिवार को 11 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

Jet Airways founder and chairman Naresh Goyal was sent to ED custody by the PMLA court till September 11 in a money laundering case. ED had sought 14 days of custody.