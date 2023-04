IPhone Apple: आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने दी खुशखबरी, अनुबंधित इकाइयों में रोजगार की संख्या दोगुनी कर 200000 करेंगी, देखें वीडियो

Highlights देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये कुक के पास दीर्घकालिक नीति है। कुक ने कंपनी की जरूरतों के हिसाब से भारतीय कार्यबल को हुनरमंद बनाने के लिये भी समर्थन मांगा है। राष्ट्रीय राजधानी में कंपनी के पहले स्टोर के उद्घाटन पर ग्राहकों का स्वागत करेंगे।

IPhone Apple: आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में अपने लिए कलपुर्जे बनाने वाली अनुबंधित इकाइयों में रोजगार की संख्या दोगुनी कर दो लाख कर सकती है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टिम कुक ने भारत में कलपुर्जों की आपूर्ति करने वालों का आधार बढ़ाने में सरकार से समर्थन मांगा है।

एक सूत्र ने कहा, ‘‘एप्पल ने भारत में एक लाख नौकरियां सृजित की हैं। बातचीत के आधार पर, हमारा मानना है कि वे जल्दी ही रोजगार का आधार दोगुना करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये कुक के पास दीर्घकालिक नीति है।

