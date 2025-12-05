IndiGo Crisis: इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने फ्लाइट कैंसिल होने पर माफी मांगी, कहा- बताया कब स्थिति हो जाएगी सामान्य
By रुस्तम राणा | Updated: December 5, 2025
नई दिल्ली: इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पीटर एल्बर्स ने फ्लाइट कैंसिल होने की घटनाओं के बीच माफी मांगी और कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो क्लिप में, सीईओ एल्बर्स ने भारी रुकावटों के लिए माफी मांगी, और यह भी कहा कि कल, शनिवार को 1000 से कम फ्लाइट कैंसिल होने का अनुमान है। इंडिगो की तरफ से एक दिन की फ्लाइट में रुकावट और देरी से जो शुरू हुआ था, वह चार दिन तक चलता रहा – और अकेले शुक्रवार, 5 दिसंबर को ही 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं।
इंडिगो फ्लाइट कैंसिल में अब तक क्या हुआ?
2 दिसंबर: यात्रियों ने दिल्ली, कोलकाता और मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ़्लाइट्स में देरी की शिकायत की, एयरलाइन के सूत्रों ने कहा कि यह ऑपरेशनल कारणों और मौसम की वजह से कम विज़िबिलिटी की वजह से हुआ।
3 दिसंबर: इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई, जिससे कई एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम पर असर पड़ा। सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इंडिगो ने उस दिन बेंगलुरु से 42 और मुंबई से 32 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दीं।
4 दिसंबर: दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई एयरपोर्ट पर कैंसिलेशन और देरी जारी रही। हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की दो फ़्लाइट्स को भी बम की धमकी मिली, न्यूज़ वायर रिपोर्ट्स में पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया।
5 दिसंबर- एयरलाइन संकट संसद पहुंचा: कांग्रेस के राज्यसभा MP प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को ऊपरी सदन में इंडिगो द्वारा ऑपरेशनल रुकावटों और फ़्लाइट कैंसिल करने का मुद्दा उठाया, और इसे एविएशन सेक्टर में "मोनोपोली" बताया। सरकार ने दिक्कतों की हाई-लेवल जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए DGCA ने जांच के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। दिन में पहले, DGCA ने पायलटों के लिए अपनी नई वीकली रेस्ट पॉलिसी भी वापस ले ली थी।
शेयर्स में गिरावट: इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पिछले चार दिनों में 7% से ज़्यादा गिर गए, जब से एयरलाइन संकट में आई है। शुक्रवार को, स्टॉक 1.22% गिरकर ₹5,371.30 प्रति शेयर पर आ गया। दिन के दौरान, यह 3.15% गिरकर ₹5,266 पर आ गया था।
इंडिगो ने माफ़ी मांगी: दिन में पहले, इंडिगो ने भी माफ़ी मांगी – कहा कि कैंसलेशन के लिए रिफंड अपने आप ओरिजिनल पेमेंट मोड में प्रोसेस हो जाएगा। इसने 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच ट्रैवल बुकिंग के लिए सभी कैंसलेशन या रीशेड्यूल रिक्वेस्ट पर पूरी छूट का भी भरोसा दिया।
इतने सारे कैंसलेशन क्यों हुए?
इससे पहले इंडिगो ने इस अफरा-तफरी की वजह अचानक आई चुनौतियों का एक साथ आना बताया था। उसने कहा, “…अनदेखी ऑपरेशनल चुनौतियों की भरमार, जिसमें छोटी-मोटी टेक्नोलॉजी में दिक्कतें, सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बढ़ी भीड़ और अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग नियमों (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट) को लागू करना शामिल है, का हमारे ऑपरेशन पर इतना बुरा असर पड़ा कि इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था।”