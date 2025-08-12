ट्रंप के टैरिफ से भारत में डायमंड इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा असर, सौराष्ट्र में हजारों लोगों की नौकरी गईं

Tariff Effect on Jewellery Sector: अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के कारण भारतीयहीरा कटाई और पॉलिशिंग उद्योग गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो कुछ ही महीनों में 10% से बढ़कर 50% हो गई है। इस स्थिति के कारण गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग 1,00,000 नौकरियाँ चली गई हैं, जिसका असर विशेष रूप से छोटी इकाइयों पर पड़ रहा है। अमेरिकी ग्राहकों द्वारा ऑर्डर रद्द करने के कारण, जो कर्मचारी पहले ₹15,000-₹20,000 मासिक कमाते थे, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरों की कटाई और पॉलिशिंग केंद्र है, और अमेरिका पॉलिश किए हुए हीरों का सबसे बड़ा आयातक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बताया था कि रूस के साथ भारत के संबंधों के कारण भारत की टैरिफ दर ऊँची रखी गई है।

ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, "याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, और उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएँ हैं।"

ट्रंप ने कहा, "उन्होंने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं, और चीन के साथ, वे रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार हैं, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में नरसंहार रोके।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ कंपनियां टैरिफ लागू होने से पहले ही अमेरिका को सामान भेजने की जल्दी में हैं। एक अमेरिकी वार्ता दल कथित तौर पर इस महीने के अंत में भारत का दौरा करेगा।

