भारत ने 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को पार किया, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "भारत की वैश्विक उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण क्षण"

Highlights भारतीय जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को पार करने में कामयाब रहा है यह पहला मौका है जब ऐसा कारनामा भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया है भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

नई दिल्ली: भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को पार करने में कामयाब रहा है। यह पहला मौका है जब ऐसा कारनामा भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया है।

यह भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि यह भारत की वैश्विक उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

कबीना मंत्री ने कहा, "पीएम मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व ने 'न्यू इंडिया' को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।" दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने भारत और उसके नेतृत्व को अपने बधाई संदेश में कहा, "गतिशील, दूरदर्शी नेतृत्व ऐसा दिखता है। खूबसूरती से प्रगति कर रहा हमारा नया भारत ऐसा ही दिखता है! मेरे साथी भारतीयों को बधाई क्योंकि हमारा राष्ट्र $4 ट्रिलियन जीडीपी के आंकड़े को पार कर गया है! आपको अधिक शक्ति, आपका अधिक सम्मान, माननीय प्रधानमंत्री जी।"

India achieves a historic milestone crossing $4 Trillion in GDP, marking a significant moment in our global presence.



The transformative leadership of PM @narendramodi ji has propelled #NewIndia to unprecedented heights. pic.twitter.com/hQMI1LV0Ml — Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) November 19, 2023

This is what dynamic, visionary leadership looks like !

That’s what our #NewIndia progressing beautifully looks like !

Congratulations to my fellow Indians as our Nation crosses the $ 4 trillion GDP milestone!

More power to you, more respect to you Hon PM @narendramodi ji !… pic.twitter.com/wMgv3xTJXa — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 19, 2023

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भारत को यह उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी है। अदाणी ने ट्वीट कर कहा, "वैश्विक जीडीपी के मामले में जापान को 4.4 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा देश बनने से पहले अभी दो साल बाकी हैं। तिरंगे की लहर जारी है! जय हिंद।"

Congratulations, India. Another two years to go before India becomes the 3rd largest nation in terms of Global GDP by overtaking Japan at $4.4 trillion and Germany at $4.3 trillion. The Tricolour surge continues! Jai Hind. https://t.co/Fz7Wfsr2O8 — Gautam Adani (@gautam_adani) November 19, 2023

Web Title: India crosses $4 trillion economy says Union Minister an important moment in India's global presence