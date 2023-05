आईबीएम बंद करेगी हायरिंग, बन रही 7800 नौकरियों को AI से बदलने की योजना: रिपोर्ट

By मनाली रस्तोगी | Published: May 2, 2023 11:21 AM

इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्प को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में लगभग 7,800 नौकरियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

