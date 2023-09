UPI का उपयोग करके एटीएम से कैसे निकालें पैसे? NPCI ने बताया बेहतरीन समाधान, देखें वीडियो

मुंबई: डिजिटल इंडिया की दिशा में भारत का प्रक्षेप पथ अद्वितीय है और विश्व स्तर पर एक उदाहरण स्थापित कर रहा है, यहां एक और नवाचार है जो उस मिशन को और बढ़ावा देता है। एनपीसीआई द्वारा विकसित और एनसीआर कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित अब डेबिट कार्ड की आवश्यकता के बिना यूपीआई का उपयोग करके नकद निकासी की जा सकती है।

इस नवाचार से निर्बाध लेनदेन होगा और स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग में आसानी होगी। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर रविसुतंजनी के एक वीडियो में फिनटेक इन्फ्लुएंसर को यह दिखाते हुए देखा जा सकता है कि यूपीआई का उपयोग करके एटीएम से नकद निकासी कैसे की जा सकती है।

वीडियो विशेष रूप से यूपीआई के माध्यम से नकदी निकालने के लिए डिजाइन की गई एक मशीन से लिया गया है, जिसे मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रदर्शित किया गया है। यह तकनीक अभी तक सार्वजनिक रूप से तैनात नहीं की गई है, लेकिन इसे स्टेपों में लागू किया जा रहा है।

नया यूपीआई एटीएम वर्तमान में BHIM यूपीआई ऐप द्वारा समर्थित है, लेकिन Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे अधिक ऐप के शामिल होने में केवल समय की बात है। यह ध्यान देने योग्य है कि यूपीआई एटीएम सिर्फ एक नियमित एटीएम की तरह काम करेगा, जिसके साथ लेनदेन को टीएम निकासी के रूप में गिना जाएगा और अनुमत मुफ्त उपयोग सीमा से परे शुल्क लागू हो सकता है, रविसुतंजनी नोट करते हैं।

जैसा कि वायरल वीडियो में दिखाया गया है, यूपीआई एटीएम का उपयोग करके नकदी निकालना तीन सरल स्टेपों में किया जा सकता है।

स्टेप 1: मशीन पर प्रदर्शित "यूपीआई कार्डलेस कैश" पर क्लिक करें।

स्टेप 2: दिए गए विकल्पों जैसे 100, 500, 1000, 2000 या 5000 में से मूल्यवर्ग का चयन करें।

स्टेप 3: एक बार राशि का चयन करने पर, स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा, इसलिए इसे BHIM यूपीआई/ का उपयोग करके स्कैन करें।

स्टेप 4: BHIM यूपीआई पर "नकदी निकालने" के संकेत की पुष्टि करें।

स्टेप 5: अपना पिन दर्ज करें और फोन पर एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होगा।

इन सरल चरणों का पालन करके यूपीआई एटीएम नकद राशि जारी करेगा। उपयोगकर्ता दूसरे चरण में "अन्य राशि" का चयन करके पूर्व निर्धारित मूल्यवर्ग के बजाय वांछित राशि का चयन भी कर सकते हैं।

यूपीआई के विषय पर यह ध्यान देने योग्य है कि 2018 में यूपीआई लेनदेन 5.86 लाख करोड़ रुपये था, जो 2022 में 1,320 प्रतिशत बढ़कर 83.2 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई लेनदेन में वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ऐसे कई इंटरफेस का आगमन हुआ है और लोग सभी प्रकार के भुगतान करने के लिए तेजी से उनका उपयोग कर रहे हैं, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े संस्थान तक भुगतान के ऐसे तरीकों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

