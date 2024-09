Heritage on two wheels 2024: जयपुर से जैसलमेर रवाना, 15 साइकिल सवार 4 दिन में 600 किमी सफर तय करेंगे

Highlights Heritage on two wheels 2024: पुष्कर, जोधपुर व पोखरण होते हुए जैसलमेर पहुंचेगी। Heritage on two wheels 2024: रैली को हैरिटेज ऑन टू-व्हील्स का नाम दिया गया गया। Heritage on two wheels 2024: बीस मिनट की एक डॉक्यूमेंटरी भी शूट की जाएगी।

Heritage on two wheels 2024: पर्यटन विभाग व आरटीडीसी के सहयोग से रविवार को हैरिटेज व ईको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक साइकिल रैली निकाली गई। एमटीबी ( माउन्टेन टैरेंस बाइकिंग) की ओर आयोजित यह रैली पर्यटन निदेशालय से रवाना हुई। यह रैली चार दिनों के भीतर 600 किमी यात्रा कर जैसलमेर पहुंचेगी। रैली को विभाग के उपनिदेशक दलीप सिंह राठौड़ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। राठौड़ के अनुसार इस रैली का उद्देश्य प्रदेश में हैरिटेज व ईको टूरिज्म के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस रैली को हैरिटेज ऑन टू-व्हील्स का नाम दिया गया गया।

हैरिटेज ऑन टू-व्हील्स साइकिल रैली के संयोजक त्रिलोक कुमार ने बताया कि रैली में पंद्रह सदस्य है, जिनमें तीन महिला सदस्य भी हैं। रैली रविवार को जयपुर से रवाना हो कर पुष्कर, जोधपुर व पोखरण होते हुए जैसलमेर पहुंचेगी। त्रिलोक कुमार के अनुसार इस रैली के दौरान हैरिटेज व ईकोटूरिज्म पर आधारित बीस मिनट की एक डॉक्यूमेंटरी भी शूट की जाएगी।

Web Title: Heritage on two wheels 2024 Leave for Jaisalmer from Jaipur 15 cyclists will travel 600 km in 4 days